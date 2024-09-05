В МИД назвали маркер перехода Киева к полной диктатуре

Мирошник назвал голосование за «министропад» маркером перехода Киева к диктатуре

Голосование Верховной Рады за массовые увольнения и назначения министров свидетельствуют о переходе Киева к диктатуре. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его цитирует ТАСС.

«Голосование за "министропад" — нынешний маркер того, что Украина переходит в полную системную диктатуру, где решения будут приниматься единоличным мнением узурпатора, власть которого держится на штыках», — сказал он.

Кроме того, по его мнению, затянувшееся голосование Рады по отставке членов кабмина говорит о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского больше не контролирует парламент. Власть украинского лидера основывалась на монобольшинстве в Раде, объяснил дипломат. Мирошник добавил, что голосование даже по согласованному вопросу дало осечку. В пример он привел отставку министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. Рада смогла уволить ее только со второго раза.

Ранее парламент уволила Дмитрия Кулебу с поста главы МИД. За отставку министра иностранных дел страны проголосовали 240 парламентариев. На его должность назначили Андрея Сибигу.