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16:54, 5 сентября 2024Экономика

В Москве очистился воздух

Содержание оксида углерода в воздухе столицы в августе снизилось на 9 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В августе 2024 года качество столичного воздуха оказалось лучше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По словам специалистов, уровень загрязнения воздуха по сравнению с августом 2023 года снизился несмотря на преобладание сухой и солнечной погоды и, соответственно, слабых условий рассеивания в ночные часы. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в прошедшем месяце среднемесячные концентрации примесей находились на низком уровне и не превысили гигиенических нормативов. Концентрации оксида углерода снизились на девять процентов, оксида азота — на 13 процентов, диоксида азота — на семь процентов, взвешенных веществ РМ10 — на десять процентов.

Ранее сотрудники Университета штата Орегон объявили о рекордных темпах скопления углекислого газа в атмосфере. По подсчетам, за 50 тысяч лет скорость насыщения воздуха вредными выбросами выросла в 10 раз.

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      Мария Черкасова
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