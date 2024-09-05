В России сообщили о заходе дрона ВСУ в воздушное пространство Белоруссии

Член ОП Рогов заявил, что дрон ВСУ зашел в воздушное пространство Белоруссии

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашел в пространство Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, на это указывают мониторинговые ресурсы. Также он обратил внимание, что жители Гомеля сообщили о не менее чем двух взрывах и одной сбитой воздушной цели в небе.

«Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Украина денацифицирована. Похоже, [президент Украины Владимир] Зеленский решил доказать батьке обратное», — указал Рогов.

Ранее 5 сентября очевидцы сообщили, что около 01:30 по местному времени (совпадает с московским) в небе над Гомелем было слышно два взрыва, после чего в небе появился горящий шар. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.