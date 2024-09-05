В США рассказали о замысле Запада в отношении России

Риттер: Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками Киева

Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками Киева. Такое заявление сделал отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel.

По его словам, США и Европа связали свою главную цель нанесения стратегического поражения России с конфликтом на Украине. «Они хотят использовать этот шанс, чтобы победить Россию», — рассказал он.

По оценке Риттера, данный замысел будет крайне сложно реализовать, поскольку Россия обладает ядерным арсеналом и никогда не позволит нанести себе стратегическое поражение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу со странами Запада, но намерена жестко реагировать на их недружественные шаги.