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02:42, 5 сентября 2024Мир

В США рассказали о замысле Запада в отношении России

Риттер: Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками Киева

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками Киева. Такое заявление сделал отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel.

По его словам, США и Европа связали свою главную цель нанесения стратегического поражения России с конфликтом на Украине. «Они хотят использовать этот шанс, чтобы победить Россию», — рассказал он.

По оценке Риттера, данный замысел будет крайне сложно реализовать, поскольку Россия обладает ядерным арсеналом и никогда не позволит нанести себе стратегическое поражение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу со странами Запада, но намерена жестко реагировать на их недружественные шаги.

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      Марина Совина
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