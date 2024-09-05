В ЦИК Армении подали документы для сбора подписей по вопросу вступления в ЕС

В ЦИК Армении подали документы для сбора подписей по вопросу членства в ЕС

В ЦИК Армении подали документы для того, чтобы начать сбор подписей по вопросу вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет NEWS.am со ссылкой на Центризбирком.

«51 гражданин представил в Центральную избирательную комиссию РА решение о формировании инициативной группы с целью внесения проекта закона РА "О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз" в порядке Гражданской инициативы», — сказано в сообщении.

При этом уточняется, что ЦИК в течение десяти дней должен зарегистрировать инициативную группу и ее уполномоченного представителя или отказать в этом, если не были соблюдены требования. По данным «Sputnik Армения», документы решила подать инициативная группа прозападных сил. Ранее она провела в парламенте обсуждения по этому вопросу, сообщает издание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на политическую мудрость Еревана в отношениях с Западом. Так он прокомментировал решение ЕС о предоставлении армянской стороне средств Европейского фонда мира. Песков также отметил, что Армения является суверенной страной.