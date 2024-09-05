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20:44, 5 сентября 2024Моя страна

В Воронежской области в школу пошла Россия

В Воронежской области в школу пошла девочка по имени Россия

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Воронежской области в школу пошла девочка по имени Россия. Об этом рассказал изданию «Подъем» замдиректора местной школы Валерий Кравец.

По его словам, учителя давно знают семью ученицы, поскольку она является шестым и младшим ребенком. «В семье зовут Росичкой. В школе одноклассники зовут Россией. Учитель была свидетелем знакомства. Россия назвала свое имя. В ответ: "Ух ты, очень приятно". Педагогических проблем, связанных с именем, пока нет», — подчеркнул Кравец.

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Кроме того, заместитель директора школы уточнил, что в Воронежской области есть еще один ребенок с таким именем. «В другом муниципальном районе тоже есть девочка Россия, но еще не школьница», — уточнил он.

В июле российские школьники завоевали золотые медали на экономической олимпиаде в Гонконге. При подведении итогов международной олимпиады, команда из России стала третьей в общем зачете. Церемония награждения прошла 30 июля.

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      Екатерина Ештокина
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