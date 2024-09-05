Военный эксперт высказался о резервах ВСУ в Курской области

Военный эксперт Дандыкин: резервов ВСУ под Курском хватит на несколько недель

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области резервов хватит на несколько недель, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, на несколько недель хватит, если они все бросят. У них силы нужны и на другие направления, поэтому там ситуация напряженная. Мы тоже подтягиваем силы, и сейчас задача стоит в перемалывании всего, что там находится и приходит. Реально группировка была тысяч 20, сейчас еще подбросят. Надо учитывать то, что наши бьют сейчас на дальних рубежах, где они собираются. Противник несет ощутимые потери и в технике, и в людях. Все равно работы у наших ребят там прилично», — сказал он.

По мнению военного эксперта, сейчас положение дел на фронте похоже на обстановку в прошлом году во время наступления ВСУ.

Ситуация в какой-то степени напоминает тот контрнаступ, который был летом в прошлом году на запорожском направлении, только в меньшем масштабе Василий Дандыкин военный эксперт

Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, в последние сутки ВСУ стали подтягивать резервы на курское направление. По его словам, в связи с этим в зоне боевых действий в последнее время было затишье. «Последние [украинские] батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они уже были перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сказал он.