Запасы нефти в США упали максимальными с конца июня темпами

Коммерческие запасы нефти в США снизились на 6,873 млн баррелей за неделю

По итогам прошлой недели коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,873 миллиона баррелей, этот спад оказался максимальным с конца июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные американского Министерства энергетики (Минэнерго).

Отрицательная динамика по коммерческим запасам нефти в США фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти. Официальные данные по снижению резервов сырья в Соединенных Штатов оказались гораздо выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сокращение на 1,1 миллиона баррелей за этот период времени.

За последнюю неделю в США заметно снизились и коммерческие запасы дистиллятов, их резервы сократились на 371 тысячу баррелей. В свою очередь, запасы бензина в стране продемонстрировали противоположную динамику и увеличились на 848 тысяч баррелей, хотя аналитики прогнозировали падение резервов на 700 тысяч за отчетный период.

В начале второй половины августа темпы падения коммерческих запасов нефти в США были заметно ниже. Тогда резервы сырья в стране сократились на 846 тысяч баррелей и опустились до отметки в 425,18 миллиона. В свою очередь темпы падения запасов бензина оказались на уровне 2,2 миллиона баррелей (до 218,39 миллиона). Суммарные резервы дистиллятов в стране на тот момент оценивались в 123,09 миллиона (плюс 275 тысяч баррелей за неделю).