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02:01, 5 сентября 2024Забота о себе

Застуканные во время секса на улице люди поделились забавными историями

Фото: Rosa Rafael / Unsplash

Мужчины и женщины, застуканные во время секса на улице, поделились забавными историями о своем опыте. О случившемся они рассказали на форуме Reddit.

Авторы многих историй отметили, что рядом с ними в самый неподходящий момент оказывались полицейские. Например, за окном машины.

Мы были студентами, занялись с девушкой сексом в машине и не увидели, как подошел полицейский. Как тупой подросток, я выбросил презерватив в окно. Полицейский сказал, что я должен выбросить презерватив в мусорный бак, но я, смущаясь, заявил, что это не мой. Он сказал: «Выбрось презерватив, иначе тебя привлекут к ответственности». Я все-таки выбросил, а он отметил :«Если бы это было не твой, ты бы и трогать его не стал». Но отпустил меня без проблем, что было очень мило с его стороны

P-A-seaaaaпользователь Reddit

Одна из пользовательниц рассказала, что незнакомцы застали ее за сексом с партнером в бассейне в гостиничном комплексе на курорте.

Это была вилла с бассейном, как выяснилось, не таким уж и приватным. Нас увидела пожилая пара. Какое везение, что позже тем же вечером мы сидели рядом с ними на ужине

Diqtпользовательница Reddit
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При этом авторы некоторых комментариев обратили внимание на то, что незнакомцы, застукавшие их за интимной близостью, не желали просто пройти мимо.

После вечеринки на открытом воздухе мы с моей тогдашней подругой спрятались в кусты и взялись за дело. Через несколько минут какой-то парень проходит через кусты, видит меня на девушке и говорит: «Эй, братан, у меня здесь спрятана бутылка. Не передашь ее мне?» Я сказал, что немного занят, а тот ответил, что подождет. Он стоял и ждал. Настроение пропало напрочь, поэтому мы отряхнулись и пошли домой

PewpyDewpdyPantzпользователь Reddit

Ранее мужчин и женщин попросили вспомнить самые ужасные случаи, которые произошли с ними на первом свидании. Комик Вирджиния Джонс рассказала, что однажды была на свидании, во время которого ее кавалер высморкался в руку, показал ей содержимое ладони, а затем слизнул мокроту и проглотил.

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      Александра Лисица
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