Застуканные во время секса на улице люди поделились забавными историями

Мужчины и женщины, застуканные во время секса на улице, поделились забавными историями о своем опыте. О случившемся они рассказали на форуме Reddit.

Авторы многих историй отметили, что рядом с ними в самый неподходящий момент оказывались полицейские. Например, за окном машины.

Мы были студентами, занялись с девушкой сексом в машине и не увидели, как подошел полицейский. Как тупой подросток, я выбросил презерватив в окно. Полицейский сказал, что я должен выбросить презерватив в мусорный бак, но я, смущаясь, заявил, что это не мой. Он сказал: «Выбрось презерватив, иначе тебя привлекут к ответственности». Я все-таки выбросил, а он отметил :«Если бы это было не твой, ты бы и трогать его не стал». Но отпустил меня без проблем, что было очень мило с его стороны P-A-seaaaa пользователь Reddit

Одна из пользовательниц рассказала, что незнакомцы застали ее за сексом с партнером в бассейне в гостиничном комплексе на курорте.

Это была вилла с бассейном, как выяснилось, не таким уж и приватным. Нас увидела пожилая пара. Какое везение, что позже тем же вечером мы сидели рядом с ними на ужине

Diqt пользовательница Reddit

При этом авторы некоторых комментариев обратили внимание на то, что незнакомцы, застукавшие их за интимной близостью, не желали просто пройти мимо.

После вечеринки на открытом воздухе мы с моей тогдашней подругой спрятались в кусты и взялись за дело. Через несколько минут какой-то парень проходит через кусты, видит меня на девушке и говорит: «Эй, братан, у меня здесь спрятана бутылка. Не передашь ее мне?» Я сказал, что немного занят, а тот ответил, что подождет. Он стоял и ждал. Настроение пропало напрочь, поэтому мы отряхнулись и пошли домой PewpyDewpdyPantz пользователь Reddit

Ранее мужчин и женщин попросили вспомнить самые ужасные случаи, которые произошли с ними на первом свидании. Комик Вирджиния Джонс рассказала, что однажды была на свидании, во время которого ее кавалер высморкался в руку, показал ей содержимое ладони, а затем слизнул мокроту и проглотил.