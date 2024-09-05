Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 5 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский приедет в Германию и попросит оружия

Spiegel: Зеленский примет участие во встрече «Рамштайна» и попросит оружия

Фото: Alessandro della Valle / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября приедет в Германию для участия во встрече группы «Рамштайн» и попросит у союзников дать больше оружия Киеву. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Визит на базу Военно-воздушных сил США в Рамштайне, где также ожидается присутствие министра обороны [Германии] Бориса Писториуса, необычен. (...) До сих пор атмосфера в Рамштайне была скорее рабочей, но визит Зеленского, скорее всего, придаст мероприятию политический оттенок», — говорится в публикации.

В издании напомнили, что уже несколько дней в Германии с официальным визитом пребывает министр обороны Украины Рустем Умеров.

4 сентября Зеленский прибыл в Дублин и подписал с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами. В рамках договора Дублин предоставит Киеву системы разминирования и обеспечит подготовку Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Немецкая полиция начала операцию возле генконсульства Израиля

      Российский генерал заявил о попытках ВСУ завести людей и продвинуться в Курской области

      Алаудинов заявил о победе России в СВО

      Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше