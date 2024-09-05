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17:55, 5 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с губернатором штата Индиана

Президент Украины встретился с губернатором штата Индиана Холкомбом
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с губернатором штата Индиана США Эриком Холкомбом, о чем сообщается на сайте украинского лидера.

«Председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко и губернатор штата Индиана Эрик Холкомб подписали Меморандум о взаимопонимании по экономическому, академическому и культурному сотрудничеству между Житомирской областью и штатом Индиана», — указано в сообщении.

Помимо этого указано, что подобные соглашения с украинскими регионами подписали и другие страны: «Дания занимается Николаевщиной, Германия – Черниговщиной, Чехия – Днепровщиной».

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что администрация президента США Джо Байдена боится краха Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре. По мнению политолога, действующее руководство США хочет убедиться, что ВСУ смогут продержаться до выборов.

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      Валентин Карант
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