Александр Ревва призвал не давить на детей при выборе профессии

Певец Александр Ревва заявил, что нельзя давить на детей при выборе профессии

Певец Александр Ревва поделился своим взглядом на воспитание детей и выбор ими профессии. Слова артиста приводит портал «Сплетни».

По словам Реввы, нельзя давить на детей и заставлять их быть теми, кем хотят родители.

«Не надо препятствовать, просто поддерживай, направляй. Ребенка нельзя заставлять быть тем, кем почему-то придумали родители. Может, из него вырастит прекрасный художник или артист. Нужно почувствовать, где он находится в счастье, и помогать», — заявил шоумен.

Известно, что сам Александр с 2007 года состоит в браке и воспитывает двух дочерей — Алису и Амели.

В начале августа стало известно об отмене концерта Реввы в Санкт-Петербурге. По данным 78.ru, причиной этого якобы стала дружба артиста с президентом Украины Владимиром Зеленским.