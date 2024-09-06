Александр Ревва призвал не давить на детей при выборе профессии

Певец Александр Ревва поделился своим взглядом на воспитание детей и выбор ими профессии. Слова артиста приводит портал «Сплетни».
По словам Реввы, нельзя давить на детей и заставлять их быть теми, кем хотят родители.
«Не надо препятствовать, просто поддерживай, направляй. Ребенка нельзя заставлять быть тем, кем почему-то придумали родители. Может, из него вырастит прекрасный художник или артист. Нужно почувствовать, где он находится в счастье, и помогать», — заявил шоумен.
Известно, что сам Александр с 2007 года состоит в браке и воспитывает двух дочерей — Алису и Амели.
В начале августа стало известно об отмене концерта Реввы в Санкт-Петербурге. По данным 78.ru, причиной этого якобы стала дружба артиста с президентом Украины Владимиром Зеленским.