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16:25, 6 сентября 2024Культура

Александр Ревва призвал не давить на детей при выборе профессии

Певец Александр Ревва заявил, что нельзя давить на детей при выборе профессии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Александр Ревва поделился своим взглядом на воспитание детей и выбор ими профессии. Слова артиста приводит портал «Сплетни».

По словам Реввы, нельзя давить на детей и заставлять их быть теми, кем хотят родители.

«Не надо препятствовать, просто поддерживай, направляй. Ребенка нельзя заставлять быть тем, кем почему-то придумали родители. Может, из него вырастит прекрасный художник или артист. Нужно почувствовать, где он находится в счастье, и помогать», — заявил шоумен.

Известно, что сам Александр с 2007 года состоит в браке и воспитывает двух дочерей — Алису и Амели.

В начале августа стало известно об отмене концерта Реввы в Санкт-Петербурге. По данным 78.ru, причиной этого якобы стала дружба артиста с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      Андрей Шеньшаков
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