Алиев заявил о неучастии Азербайджана в антироссийской санкционной кампании

Алиев: Азербайджан не стал участвовать в антироссийской санкционной кампании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не участвует в антироссийской санкционной политике, передает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — заявил Алиев. Помимо этого, азербайджанский лидер добавил, что считает отношения Баку с Москвой и Киевом очень хорошими.

Ранее Алиев заявил, что подготовка мирного договора между Баку и Ереваном практически завершена — стороны согласовали около 80 процентов текста. По его словам, Армения и Азербайджан достигли успехов в процессе разграничения и демаркации границы — демаркирован 13-километровый участок.