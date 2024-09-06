Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 6 сентября 2024Бывший СССР

Алиев допустил участие Азербайджана в урегулировании конфликта на Украине

Президент Алиев: Азербайджан может помочь урегулировать конфликт на Украине

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool /Reuters

Азербайджан может помочь урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев, передает издание Axar.az.

«Если мы говорим о гипотетической возможности, то это абсолютно возможно. Мы вместе с Россией и Украиной 70 лет были в составе СССР, у нас сохраняются многогранные отношения», — заявил глава Азербайджана.

Алиев считает, что успешному ведению переговоров поможет прагматизм отношений Азербайджана с двумя странами.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Баку не участвует в антироссийской санкционной политике и поддерживает территориальную целостность Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      Передачу Германией новых танков для ВСУ связали с потерями в Курской области

      В России высказались о конфликте бородатых «спецназовцев в тапках» с участниками СВО

      В отношении певицы Монеточки возбудили уголовное дело

      Украина вышла из двух соглашений в рамках СНГ

      В МАГАТЭ заявили о важности каналов связи для ядерной безопасности в конфликте на Украине

      В российском регионе нашли гигантский гриб

      Экономист спрогнозировал изменение стоимости аренды в России

      Москвичей предупредили об аномальном сентябре

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше