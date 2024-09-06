Алиев допустил участие Азербайджана в урегулировании конфликта на Украине

Президент Алиев: Азербайджан может помочь урегулировать конфликт на Украине

Азербайджан может помочь урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев, передает издание Axar.az.

«Если мы говорим о гипотетической возможности, то это абсолютно возможно. Мы вместе с Россией и Украиной 70 лет были в составе СССР, у нас сохраняются многогранные отношения», — заявил глава Азербайджана.

Алиев считает, что успешному ведению переговоров поможет прагматизм отношений Азербайджана с двумя странами.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Баку не участвует в антироссийской санкционной политике и поддерживает территориальную целостность Украины.