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19:31, 6 сентября 2024Бывший СССР

Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина

Армения отозвала подпись с декларации СЕ, поддерживающей «арест» Путина

Фото: Serhii Ivashchuk / Shutterstock / Fotodom

Армения отозвала подпись с декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные финальной версии документа, опубликованной на сайте СЕ.

Как следует из опубликованного текста декларации, его поддержали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Молдавия, а также США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Грузия и ряд других стран. При этом подпись Еревана, которая была в драфте документа, отсутствует.

Официально власти республики подписание декларации не комментировали.

Участники Совета Европы приняли документ 6 сентября. В нем призывается создать специальный трибунал «по преступлениям агрессии против Украины», а также перечислены ордеры МУС на «арест» Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и других российских политических лиц.

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      Глеб Палехов
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