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13:29, 6 сентября 2024Бывший СССР

Армения и Грузия подписали поддерживающую «арест» Путина декларацию

Армения и Грузия подписали декларацию СЕ, поддерживающую «арест» Путина

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Globallookpress.com

Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Документ опубликован на сайте СЕ.

Согласно заявлению пресс-службы объединения, в декларации указаны принципы для «решения важнейших вопросов правосудия», связанных с конфликтом на Украине. Министры юстиции стран-участниц СЕ и государств-наблюдателей приняли документ на встрече под председательством Литвы. Перечисленные в нем принципы носят рекомендательный характер.

Помимо Армении и Грузии, декларацию поддержали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Молдавия, а также США, Канада, Германия, Франция, Великобритания и ряд других стран. При этом от поддержки документа воздержались Азербайджан, Турция, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия и Сербия.

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В декларации перечислены ордеры МУС на «арест» Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и других российских политических лиц. Кроме того, в ней призывается создать специальный трибунал «по преступлениям агрессии против Украины». Речь также идет о подготовке соответствующего проекта двустороннего соглашения между СЕ и правительством Украины.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине. Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС.

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      Кристина Есикова
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