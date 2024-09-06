Банкир рассказал о трудностях российских компаний

Сторчак: компании из России сталкиваются с проверками при международных платежах

Российские компании стали чаще сталкиваться с проверками при осуществлении международных платежей, что создает дополнительные трудности на фоне санкционного давления. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.

Он пояснил, что сейчас характер обработки финансового поручения больше зависит от того, кто именно дает это поручение. «Процесс может быть быстрым, медленным. Поручение может быть выполнено. Либо платеж может вернуться назад: банк откажется его пропускать. А еще хуже, если ваш банк получил ваше поручение, осуществил перевод с вашего счета, а принимающий банк в силу разных обстоятельств говорит: я, дескать, его замораживаю», — отметил Сторчак.

Ранее в сентябре стало известно, что китайские банки стали отказываться от приема средств, если в платежных документах указаны русские имена. Импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица для сокрытия связей с Россией.