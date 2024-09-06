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01:01, 6 сентября 2024Мир

Байден перепутал Южную Корею с Северной

Байден по ошибке рассказал, что посещал Северную Kорею, а не Южную
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP / Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден оговорился и рассказал, что посещал КНДР для консультаций по производству компьютерных чипов, но тут же исправился. Об этом сообщает ТАСС.

«Я совершал поездки по всему миру — от Северной Кореи, (...) Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь [в Соединенных Штатах] заводов по производству компьютерных чипов», — подчеркнул он,

В июле Джо Байден несколько раз грубо оговорился в обращении перед нацией о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее американский глава оговорился и своего назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».

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      Юлия Мискевич
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