Байден перепутал Южную Корею с Северной

Байден по ошибке рассказал, что посещал Северную Kорею, а не Южную

Президент США Джо Байден оговорился и рассказал, что посещал КНДР для консультаций по производству компьютерных чипов, но тут же исправился. Об этом сообщает ТАСС.

«Я совершал поездки по всему миру — от Северной Кореи, (...) Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь [в Соединенных Штатах] заводов по производству компьютерных чипов», — подчеркнул он,

В июле Джо Байден несколько раз грубо оговорился в обращении перед нацией о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее американский глава оговорился и своего назвал Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».