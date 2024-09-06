Брат и сестра выиграли 35 миллионов рублей благодаря билету с датами их рождения

Брат и сестра сделали ставку на дни рождения и выиграли по 390 тысяч долларов

В штате Массачусетс, США, брат и сестра вместе поучаствовали в лотерее и выиграли по 390 тысяч долларов (35 миллионов рублей). Об этом сообщает CBS News.

Уильям Фралик и его сестра Памела Макклюр купили лотерейные билеты в разных магазинах. Они сделали ставку на числа, совпадающие с датами их дней рождения и дней рождения родственников. Им повезло, и во время розыгрыша выпали именно эти числа.

Счастливчикам предоставили возможность получать по 25 тысяч долларов каждый год до конца жизни, но они оба выбрали единоразовую выплату меньшего размера.

Ранее сообщалось, что житель штата Вирджиния, США, разбогател благодаря лотерейному билету, который ему купил отец в качестве небольшого подарка. На выигранные деньги счастливчик планирует купить дом, его отец шутит, что в этом и заключался его план.

