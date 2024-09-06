Бывший депутат Рады объяснил кадровые перестановки попыткой Зеленского удержать власть

Килинкаров объяснил кадровые перестановки попыткой Зеленского удержать власть

Кадровые перестановки в Кабмине Украины вызваны желанием Владимира Зеленского удержать власть. Так объяснил отставки министров участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«Речь не идет о желании Зеленского узурпировать власть, он ее узурпировал давно. Речь идет о желании сохранить монополию на эту власть», — сказал он. Килинкаров добавил, что Зеленский пытается усилить влияние на кабмин и контролировать все финансы.

Как отметил экс-депутат Рады, украинский политик хочет дать понять Западу, что он — единственный, кто может принимать решения.

Ранее депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые перестановки в кабмине связаны с централизацией власти Зеленским и его офисом. Как она утверждает, отставки чиновников, включая главу МИД Дмитрия Кулебу, говорят о серьезном кризисе управления в стране.