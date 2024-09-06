Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 6 сентября 2024Бывший СССР

Член комиссии Минкульта Украины скончалась при проверке монастыря в Тернопольской области

«Срочно»: член комиссии Минкульта Украины скончалась при проверке монастыря

Фото: Victor Guryev / Globallookpress.com

Член комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины скончалась при проверке Богоявленского монастыря в городе Кременце Тернопольской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Срочно» («Терміново»).

Отмечается, что сотрудница ведомства внезапно умерла 5 сентября во время проверки сохранности имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, которым является указанный монастырь.

Издание уточнило, что украинская полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили поджог храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от замороженных российских активов для Киева

      Зеленский объяснил необходимость дальнобойного оружия Украине

      Банда квартирных аферистов девять лет наживалась на россиянах

      Черчесов высказался о дебютном матче во главе сборной Казахстана

      Бизнес обсудил адаптацию климата на ВЭФ

      Раскрыты потери ВСУ при ударе по учебному центру в Полтаве

      В США признали усилия Кириенко в патриотическом воспитании российских детей

      Казак награжден медалью «Казачья доблесть»

      В Rutube заявили о крупнейшей DDoS-атаке за последние два года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше