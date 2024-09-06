Член комиссии Минкульта Украины скончалась при проверке монастыря в Тернопольской области

«Срочно»: член комиссии Минкульта Украины скончалась при проверке монастыря

Член комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины скончалась при проверке Богоявленского монастыря в городе Кременце Тернопольской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Срочно» («Терміново»).

Отмечается, что сотрудница ведомства внезапно умерла 5 сентября во время проверки сохранности имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, которым является указанный монастырь.

Издание уточнило, что украинская полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили поджог храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области.