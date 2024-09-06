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06:00, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Мужчина наткнулся на дневник дочери и расплакался из-за неприятного открытия

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Пользователь Reddit с ником dadindistress-32 поделился историей о том, как он наткнулся на дневник дочери и узнал о ее лжи. Мужчина признался, что расплакался из-за неприятного открытия.

Автор поста отметил, что был женат дважды. От первого брака у него есть дочь Сара. «Мне было трудно знакомиться и встречаться с женщинами после развода с матерью дочери из-за того, что бывшая супруга мне изменяла. (...) Встреча с Ларой стала для меня благословением», — рассказал мужчина. Он уточнил, что Лара стала его второй женой.

«Лара была замечательной женой и матерью. Она хорошо относилась к Саре, и, поскольку мать дочери не участвовала в ее воспитании, уволилась с работы, чтобы заботиться о ней. Она даже решила подождать с рождением детей, пока Сара не станет немного старше, потому что не хотела, чтобы ребенок чувствовал себя брошенным», — вспомнил пользователь.

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В какой-то момент мужчина заметил, что его дочь стала отдаляться от Лары. Когда он спросил у Сары, что случилось, девочка ответила ему, что видела мачеху с другим мужчиной. Рассказчик признался, что слова дочери разбили ему сердце, и он выгнал жену из дома, после чего развелся с ней и оборвал все контакты.

Спустя несколько месяцев после разрыва со второй супругой мужчина решил подарить дочери поездку на ее 16-летие. Он начал собирать вещи Сары для путешествия и наткнулся на ее личный дневник. Из записей отец узнал, что дочь выдумала историю про измену Лары в надежде, что он сойдется с ее матерью. В результате автор поста расплакался.

«Мне показалось, что мое сердце разбилось во второй раз. (...) Я не совсем уверен, как противостоять своей дочери. Мне нужно что-то решить, и я не думаю, что смогу вести себя так, будто ничего не произошло. Мне очень стыдно признаться в этом, но я хочу вернуть Лару», — добавил мужчина.

По мнению большинства пользователей, герою истории не удастся воссоединиться со второй супругой. «Вы сожгли все мосты с Ларой», — написал один из них. Еще один участник обсуждения посоветовал автору поста сводить дочь к психологу. «Я не специалист по психическому здоровью, но, похоже, у вашей дочери могут быть некоторые признаки психопатии», — заявил он.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как заглянула в переписки жениха с друзьями и захотела отложить свадьбу. Комментаторы посоветовали ей разорвать отношения с возлюбленным.

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      Олег Давыдов
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