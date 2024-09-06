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11:42, 6 сентября 2024Россия

В Госдуме отреагировали на идею проведения в России специальной демографической операции

Депутат Бессараб: к вопросу рождаемости в России нужно подходить постепенно

Фото: Дмитрий Ермаков / Лента.ру

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на высказанную главой думского комитета по защите семьи Нины Останиной идею проведения в России «специальной демографической операции». В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнула, что к вопросу рождаемости нужно подходить постепенно.

Ранее Останина заявила о необходимости проведения «специальной демографической операции». «Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — сказала Останина, отметив, что начать работу по повышению демографии необходимо с молодых семей.

«Ко всем регуляторным вопросам нужно подходить взвешенно и осторожно. (...) Сегодня то, что делает президент [России Владимир Путин], — единственный правильный путь. В январе вышел указ о помощи многодетным семьям, за этот период времени все без исключения регионы подстроили свое законодательство для помощи многодетным. (...) Это дает возможность семьям, которые хотят много детей, рожать их: они уверены, что завтра государство будет помогать», — сказала Бессараб.

Здесь очень важно сохранить баланс, поскольку мы уже сталкивались с неадекватными, на мой взгляд, тезисами о том, что женщина должна рожать, а не строить карьеру. Все должно быть очень гармонично. Современная женщина хочет быть мамой, но для нее важно и самореализоваться

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

4 сентября депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с призывом к российским работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников. По ее мнению, в каждой отечественной компании руководители должны оценить, кто из сотрудниц может родить, а кто — нет. Результаты подобного мониторинга, как отметила депутат, они должны фиксировать.

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