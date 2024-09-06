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09:29, 6 сентября 2024Россия

В Госдуме заявили о необходимости проведения специальной демографической операции

Депутат Останина предложила провести в РФ специальную демографическую операцию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила о необходимости проведения в России специальной демографической операции. Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — сказала Останина.

Она отметила, что начать работу по повышению демографии необходимо с молодых семей. Но и о тех детях, которые уже родились, забывать не стоит, подчеркнула депутат.

Как сообщала в мае вице-премьер России Татьяна Голикова, количество многодетных семей с тремя и более детьми в 2024 году достигло 2,4 миллиона, в этих семьях воспитывают 7,7 миллиона детей.

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