ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от замороженных российских активов для Киева

ЕС выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных активов РФ для Киева

Минобороны Франции сообщило о планах Евросоюза выделить Парижу 300 миллионов евро из доходов от замороженных активов России для поставки вооружений Украине, передает РИА Новости.

«ЕК договорилась с Генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны», — отметило ведомство.

Уточняется, что на эти цели Франции будет выделено 300 миллионов евро в течение 2024 года. В министерстве подчеркнули, что эти средства будут направлены на продолжение наращивания возможностей республики для поддержки Киева.

Ранее преподаватель парижского Университета Сержи и основатель ассоциации Institut Brennus, историк Эдуар Юссон заявил, что у европейских стран мало шансов оказать решающее влияние на завершение украинского конфликта, а реальным поводом для его окончания станет понимание элитами в США масштабов понесенных ими потерь.