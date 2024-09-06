Финский залив в Петербурге окрасился в ядовитый цвет и попал на видео

В Санкт-Петербурге Финский залив окрасился в ярко-зеленый цвет. Водоем попал на видео, которое опубликовало сообщество «Хроника Ленинградской области» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, что вода приобрела ядовито-зеленый оттенок. Такой цвет связан с сезонным явлением. Яркий пигмент заливу придают водоросли, которые при жаре активно растут и отмирают.
В июле воды Финского залива под Петербургом тоже окрашивались в кислотно-зеленый цвет. Тогда специалисты пояснили, что оттенок не связан с загрязнением водоема. Причина позеленения воды — водоросли, которые массово развились на фоне высоких температур.
До этого похожий оттенок приобрела река Чертановка в Битцевском лесу на юго-западе Москвы. На фоне окружающих деревьев и незагрязненного участка воды казалось, будто водоем светится.