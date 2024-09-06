Концерт известного рэпера в Москве отменили из-за жалоб

Концерт Кишлака в Москве отменили из-за подозрения в пропаганде наркотиков

Министерство культуры России запретило проводить концерт рэпера Кишлака в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Выступление должно было пройти в столичном клубе Summer Stage, однако будет отменено из-за жалоб активистов. 25-летний Максим Фисенко (настоящее имя Кишлака) принес извинения зрителям и сообщил, что деньги за билеты вернутся автоматически. По данным источника, сейчас Следственный комитет проверяет творчество рэпера на пропаганду наркотиков.

Ранее стало известно, что общественное движение потребовало запретить проведение концерта Кишлака в Москве из-за деструктивного влияния на молодежь.