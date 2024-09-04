Концерт рэпера Кишлака в Москве потребовали отменить

Shot: общественники потребовали отменить концерт рэпера Кишлака в Москве

Концерт российского рэпера Кишлака (настоящее имя — Максим Фисенко) в Москве потребовали отменить. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

С такой инициативой участники общественного движения «Зов народа» обратились в Минкульт. Они также попросили Следственный комитет России проверить творчество исполнителя на пропаганду наркотиков. Мероприятие должно состояться в клубе Summer Stage 6 сентября.

Ранее сообщалось, что пять человек ворвались в гримерку российского рэпера и напали на него перед концертом в Омске.

В 2023 году на концерте Кишлака в Москве отравились более десяти человек.