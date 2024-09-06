Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:35, 6 сентября 2024Забота о себе

Любителей пельменей предупредили об опасности

Доцент Быстров: употреблять пельмени можно один-два раза в неделю

Фото: Vladimir Snatenkov / Globallookpress.com

Пельмени можно включать в рацион школьника дозированно, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. Он предупредил любителей пельменей о потенциальной опасности в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметил, что пельмени обычно состоят из мяса, которое обеспечивает организм белком, а также теста — источника углеводов. «Однако важно, чтобы они были приготовлены из качественных ингредиентов и не содержали лишних добавок. Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара», — сказал Быстров, добавив, что чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу.

Употреблять пельмени специалист рекомендовал один-два раза в неделю, при этом он рекомендовал разнообразить рацион с помощью других источников белка, а также овощей, фруктов излаков. Кроме того, эксперт посоветовал родителям следить за сбалансированностью рациона школьника и делать пельмени дополнением к разнообразному меню, а не основным блюдом.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина предупредила об опасности дефицита клетчатки. В частности, это приводит к запорам и увеличению веса.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Названа причина пожара на нефтезаводе в Омске

      Минфин объявил о начале замещения российских еврооблигаций

      Селена Гомес стала миллиардером

      На Украине предложили позволить иностранцам служить офицерами в ВСУ и разведке

      Пьяный эстонский спасатель на катере пересек российскую границу

      Женщина украла гроб с останками человека

      Песков назвал чушью обвинения США в адрес России

      В России рассказали о платежной единице БРИКС

      Любителей пельменей предупредили об опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше