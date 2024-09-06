Любителей пельменей предупредили об опасности

Доцент Быстров: употреблять пельмени можно один-два раза в неделю

Пельмени можно включать в рацион школьника дозированно, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. Он предупредил любителей пельменей о потенциальной опасности в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметил, что пельмени обычно состоят из мяса, которое обеспечивает организм белком, а также теста — источника углеводов. «Однако важно, чтобы они были приготовлены из качественных ингредиентов и не содержали лишних добавок. Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара», — сказал Быстров, добавив, что чрезмерное потребление углеводов может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу.

Употреблять пельмени специалист рекомендовал один-два раза в неделю, при этом он рекомендовал разнообразить рацион с помощью других источников белка, а также овощей, фруктов излаков. Кроме того, эксперт посоветовал родителям следить за сбалансированностью рациона школьника и делать пельмени дополнением к разнообразному меню, а не основным блюдом.

Ранее диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина предупредила об опасности дефицита клетчатки. В частности, это приводит к запорам и увеличению веса.