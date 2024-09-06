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00:06, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Илон Маск назвал интересными слова Путина о поддержке Россией Харрис
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск назвал интересными слова Путина о поддержке Россией Харрис. «Интересно», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке сказал, что «фаворитом» России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако тот покинул предвыборную гонку. Путин напомнил, что Байден рекомендовал своим сторонникам поддержать его преемницу Камалу Харрис, поэтому Москва последует его совету.

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      Марина Совина
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