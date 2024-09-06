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02:01, 6 сентября 2024Мир

Маск назвал демографический кризис в ЕС неизбежным

Маск заявил, что показатели рождаемости в Евросоюзе продолжают пикировать
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. Об этом глава SpaceX написал в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года.

По словам Маска, показатели рождаемости продолжают пикировать. «Обрушение численности населения неизбежно», — подчеркнул он.

Издание Bloomberg выяснило, что у Илона Маска родился еще один ребенок. Некие источники, знакомые с личной жизнью миллиардера, рассказали, что он появился на свет ранее в этом году. При этом его имя и пол не уточняются.

Таким образом, предприниматель стал отцом в одиннадцатый раз. Миллиардер подтвердил изданию Page Six рождение нового ребенка.

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      Юлия Мискевич
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