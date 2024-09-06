Москва захотела расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

ДГИ Москвы решил расторгнуть договор аренды павильона «Молдова» на ВДНХ

Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы решил расторгнуть договор аренды павильона «Молдова» на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с молдавской организацией C.I.E Moldexpo S.A. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел.

По словам представителя ДГИ, павильон № 10 «Молдова» находится в собственности города и был передан в аренду C.I.E. Moldexpo S.A. для проведения выставок, организации торговли, культурных мероприятий и открытия ресторанов или кафе национальной кухни. При этом в настоящее время павильон используется нецелевым образом: в нем расположены кафе «Дружба» и «Тот самый чебурек».

Департамент обратился в Московский арбитражный суд с соответствующим запросом 26 июля. ДГИ также требует аннулировать соглашение о субаренде павильона, заключенное с компанией «Арбиэй Групп», и вернуть помещения в их первоначальное состояние.

Павильон «Молдова» был возведен в 1951 году как один из национальных павильонов республик, входивших в состав СССР.

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