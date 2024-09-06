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11:00, 6 сентября 2024Экономика

Москва захотела расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

ДГИ Москвы решил расторгнуть договор аренды павильона «Молдова» на ВДНХ

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы решил расторгнуть договор аренды павильона «Молдова» на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с молдавской организацией C.I.E Moldexpo S.A. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел.

По словам представителя ДГИ, павильон № 10 «Молдова» находится в собственности города и был передан в аренду C.I.E. Moldexpo S.A. для проведения выставок, организации торговли, культурных мероприятий и открытия ресторанов или кафе национальной кухни. При этом в настоящее время павильон используется нецелевым образом: в нем расположены кафе «Дружба» и «Тот самый чебурек».

Департамент обратился в Московский арбитражный суд с соответствующим запросом 26 июля. ДГИ также требует аннулировать соглашение о субаренде павильона, заключенное с компанией «Арбиэй Групп», и вернуть помещения в их первоначальное состояние.

Павильон «Молдова» был возведен в 1951 году как один из национальных павильонов республик, входивших в состав СССР.

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      Мария Черкасова
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