МВД раскрыло сумму похищенных кибермошенниками средств россиян

МВД: кибермошенники похитили и вывели за границу 350 млрд рублей за три года

Кибермошенники похитили и вывели за границу более 350 миллиардов рублей, принадлежавших россиянам, за последние три года. Такую сумму раскрывает заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в рамках сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

По словам Филиппова, всего за период с 2022 года по август 2024-го было зарегистрировано около 1,5 миллиона IT-преступлений.

Ранее начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко в рамках сессии на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что пострадавшим от кибермошенников россиянам в 2024 году вернули порядка десяти процентов похищенных денег — около пяти миллиардов рублей. Он также добавил, что за последние четыре года количество IT-преступлений увеличилось на треть.