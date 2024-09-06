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12:45, 6 сентября 2024Экономика

На Беломорканале восстановили размытую перемычку

Глава Минтранса Старовойт: на Беломорканале восстановили размытую перемычку

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Строительная перемычка на плотине Беломорско-Балтийского канала в Карелии была восстановлена после прорыва, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт у себя в Telegram-канале.

«Сегодня в 15:00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 Беломорканала с ограничением по осадке 2,5 метра. Движение было остановлено 29 июля», — сообщил он. Полное восстановление судоходства ожидается 10 сентября.

В конце июля на Беломорканале между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. Вода затопила близлежащие поселки. Не обошлось без жертв.

Размыв также закрыл доступ для передвижения грузовым и круизным судам. Беломорско-Балтийского канал в основном используется для транзитных целей. По нему поставляют грузы в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. Там также проходят круизные маршруты нескольких компаний.

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      Мария Черкасова
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