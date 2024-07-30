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13:52, 30 июля 2024Экономика

Прорыв плотины на Беломорканале парализовал судоходство

РБК: суда не смогут ходить по Беломорканалу до завершения ремонта

Кадр: МЧС Республики Карелия

Грузовые и круизные суда не смогут ходить между шлюзами №10 и №11 Беломорско-Балтийского канала в Карелии до завершения ремонтных работ. О том, что из-за прорыва плотины местное судоходство оказалось парализовано, сообщает РБК.

ФБУ «Администрация "Беломорканал"» выпустило соответствующее распоряжение 29 июля. Ограничение снимут после возведения временной перемычки, восстановления навигационных уровней воды и наполнения озера Воицкое.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что канал в основном используется для транзитных целей. По нему поставляют грузы в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. Там также проходят круизные маршруты нескольких компаний.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что уровень воды в Беломорско-Балтийском канале снизился более чем на четыре метра. Сейчас угроза затопления отсутствует.

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      Александра Качан
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