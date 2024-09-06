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14:06, 6 сентября 2024Бывший СССР

На Украине министра обороны обвинили в создании «министерства хаоса»

«УП»: Умеров превратил министерство обороны Украины в «министерство хаоса»

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров превратил возглавляемое им ведомство в «министерство хаоса». Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП»).

«Эксперты надеялись, что Умеров, которого Зеленский позиционировал как эффективного управленца, превратит "Министерство поражения" (при Резникове) в критически нужное для выживания Украины "Министерство победы". Они — вернее мы — ошиблись.», — говорится в тексте статьи.

По словам журналистов, несмотря на обещание нынешнего главы Минобороны восстановить субъектность оборонного ведомства, фактически оно все еще находится в подчинении Вооруженных сил, а сам министр не решается принимать решения, которые могут не понравиться Генеральному штабу. «УП» также сообщает, что Умеров не смог установить эффективную координацию, планирование и управление в возглавляемом им ведомстве.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Умеров является некомпетентным. Он отметил, что его нужно уволить, так как каждый день его пребывания в должности будет иметь очень плохие последствия для Украины.

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      Александр Курбатов
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