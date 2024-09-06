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13:35, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Раде раскритиковали министра обороны Украины

Депутат Рады Гончаренко назвал некомпетентным главу Минобороны Украины Умерова
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров является некомпетентным. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Я один из первых открыто говорил, что Умерова нужно убирать. Он действительно некомпетентен», — прокомментировал он статью издания «Украинская правда», критикующую главу Минобороны страны.

Гончаренко отметил, что Умерова нужно уволить, так как каждый день его пребывания в должности будет иметь очень плохие последствия для Украины.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал к отставке министра обороны. Он назвал чрезвычайно наглым оправданием и словесным мусором заявление Умерова о ротации кадров. По его словам, такого неудачного министра обороны еще не было.

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      Кристина Есикова
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