На Украине заявили о необходимости помощи Азербайджана

Премьер-министр Шмыгаль: Украина надеется на помощь Азербайджана

Украина надеется на помощь Азербайджана в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в письме своему азербайджанскому коллеге Али Асадову, пишет издание Haqqin.az.

Глава кабмина Украины заявил о ценности гуманитарной помощи Азербайджана для Киева. Премьер выразил надежду на поддержку со стороны Баку в дальнейшем восстановлении ключевой инфраструктуры Украины.

Ранее Шмыгаль заявил об острой нехватке внешнего финансирования. Киеву, по его словам, необходимо дополнительно привлечь в экономику около 15 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета.