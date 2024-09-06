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14:48, 6 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о необходимости помощи Азербайджана

Премьер-министр Шмыгаль: Украина надеется на помощь Азербайджана
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина надеется на помощь Азербайджана в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в письме своему азербайджанскому коллеге Али Асадову, пишет издание Haqqin.az.

Глава кабмина Украины заявил о ценности гуманитарной помощи Азербайджана для Киева. Премьер выразил надежду на поддержку со стороны Баку в дальнейшем восстановлении ключевой инфраструктуры Украины.

Ранее Шмыгаль заявил об острой нехватке внешнего финансирования. Киеву, по его словам, необходимо дополнительно привлечь в экономику около 15 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета.

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      Сергей Болиев
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