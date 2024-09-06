На ВЭФ показали исчезающих птиц

На ВЭФ продемонстрировали исчезающие виды птиц

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) открыли форум «День сокола» и продемонстрировали редкие виды птиц, сообщает aif.ru.

«Мы рассказываем о трех птицах, которые занесены в Красную книгу: сапсанах, балобанах и кречетах. Два живых балобана разных окрасов даже представлены на нашей выставке», — рассказала представитель «Дома сокола».

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко в ходе открытия форума напомнил, что сохранение биологического разнообразия является приоритетом России.

Экспозиция открывается второй год подряд. Павильон расположен на острове Русский в конце набережной бухты Аякс. Организаторы выставки — Министерство природных ресурсов и экологии, правительство Камчатского края, Фонд «Росконгресс» и соколиный центр «Камчатка».

Ранее единый научный центр Минприроды России «ВНИИ Экология» сообщил, что хотел бы заняться подготовкой интернет-издания российской Красной книги. В настоящее время лаборатория занимается разработкой нового тома Красной книги «Растения и грибы», его выпуск запланирован до конца года.