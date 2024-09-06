Наряды блогерши на свадьбу обругали в сети фразой «подойдут для секс-похорон»

Пользователи сети обругали наряды американской блогерши Ари Киця на свадьбу. Соответствующие ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале видео 23-летняя инфлюэнсерша запечатлена в черном бархатном платье длины мини, капроновых колготках и лакированных туфлях. После этого она переоделась и предстала в облегающем мини-платье и остроносых туфлях на шпильках. Автор ролика разделила волосы на ровный пробор и сделала аккуратный пучок, а также нанесла на лицо макияж в стиле smoky eyes.

Зрители, в свою очередь, не оценили образы девушки и обругали их следующими фразами: «Вы когда-нибудь были на свадьбе?», «Это свадьба или похороны?», «Эти наряды больше подойдут для секс-похорон», «Выбросьте их в мусорку», «Очень странный выбор для нарядов на свадьбу».

В июле сообщалось, что пользователи сети обругали невесту за непристойное платье для венчания в церкви.