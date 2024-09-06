Названы самые необычные имена новорожденных в Челябинске

В клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) рассказали о самых популярных и необычных именах новорожденных в августе. Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Известно, что всего за последний месяц лета в роддоме ЮУГМУ появились на свет 206 детей: 105 мальчиков, 99 девочек и одна двойня. Чаще всего родители давали им имена Анастасия, София, Ева, Александр и Александра, Тимофей, Арсений. Самыми редкими и необычными именами стали Теона и Адам.

«Самый крупный августовский малыш родился с весом 5160 граммов. Вес самой крохотной новорожденной — 1700 граммов, — рассказали врачи клиники ЮУГМУ. — Самой молодой маме 17 лет, самой взрослой — 42 года».

В мае во Владивостоке спасли новорожденного без легких.