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14:53, 6 сентября 2024Экономика

Невозможность наращивания производства дорогостоящих лекарств в России объяснили

В Госдуме объяснили невозможность нарастить производство новейших лекарств в РФ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Рост доли дженериков в здравоохранении страны объективен, а снижение количества регистрируемых новых препаратов связано с прекращением параллельных многоцелевых клинических испытаний, которые ранее западные компании проводили на территории РФ. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Дженериками, доля клинических испытаний которых, по данным «Коммерсанта», превысила 60 процентов от общего числа проводимых в РФ, называют лекарства, которые производятся и продаются после истечения срока действия патента под коммерческим названием, отличающимся от фирменного названия разработчика. По словам депутата, такие препараты дешевле и доступнее, а при должном уровне контроля качества гражданам это не угрожает.

Нынешнее положение дел политик объяснил влиянием санкций и назвал «не очень хорошим», уточнив, что инновационные средства будут доходить до российского рынка с опозданием на два-три года. «Мы не можем своими силами нарастить производство, а тем более разработку дорогостоящих препаратов. Все прочие дружественные партнеры, если мы говорим про Китай и Индию, они как раз специализируются на дженериках», — сказал Куринный.

Ранее стало известно, что в России резко подорожали фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства. По данным экспертов, в 2023 году производить медикаменты стало дороже на 26 процентов.

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