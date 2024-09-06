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10:39, 6 сентября 2024Бывший СССР

Новый глава МИД Украины созвонился с польским коллегой и обсудил ситуацию на фронте

Новый глава МИД Украины Сибига обсудил ситуацию на фронте с польским коллегой
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Stringer / Reuters

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига созвонился с польским коллегой Радославом Сикорским и обсудил с ним ситуацию на фронте. Об этом украинский министр иностранных дел написал в соцсети Х.

«Сегодня утром у меня состоялся мой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским. (…) Проинформировал министра Сикорского о ситуации на линии фронта», — сказано в публикации.

Кроме того, Сибига отметил важность укрепления обороноспособности Украины. Стороны также обсудили стратегическое партнерство двух государств. Помимо этого, глава МИД поблагодарил польскую сторону за поддержку Киева.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Верховная Рада уволила его с должности 5 сентября. В тот же день на пост главы МИД Украины был назначен Андрей Сибига.

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      Кристина Есикова
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