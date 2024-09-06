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13:28, 6 сентября 2024Силовые структуры

ОМОН начал штурм стрелявшего в российском городе мужчины после угрозы взорвать дом

В Красноярске ОМОН начал штурм квартиры стрелка после его угроз взорвать дом
СюжетСтрельба в школе

Кадр: Telegram-канал Mash

В Красноярске ОМОН начал штурм забаррикадированной россиянином квартиры после угрозы устроить взрыв. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, открывший стрельбу возле школы россиянин, пригрозил устроить взрыв мнооэтажки. На месте находятся взрывотехники.

Ранее 6 сентября стало известно, что неизвестный россиянин открыл стрельбу на одной из улиц города, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вооружился пневматическим оружием и расстреливал воробьев из окна квартиры.

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      Владимир Седов
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