ОМОН начал штурм стрелявшего в российском городе мужчины после угрозы взорвать дом

В Красноярске ОМОН начал штурм квартиры стрелка после его угроз взорвать дом

В Красноярске ОМОН начал штурм забаррикадированной россиянином квартиры после угрозы устроить взрыв. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, открывший стрельбу возле школы россиянин, пригрозил устроить взрыв мнооэтажки. На месте находятся взрывотехники.

Ранее 6 сентября стало известно, что неизвестный россиянин открыл стрельбу на одной из улиц города, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вооружился пневматическим оружием и расстреливал воробьев из окна квартиры.