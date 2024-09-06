Орангутан сбежал из зоопарка благодаря акробатическим навыкам и попал на видео

В Канаде орангутан сбежал из зоопарка благодаря акробатическим навыкам

Один из семи суматранских орангутанов, живущих в зоопарке канадского города Торонто, сбежал и попал на видео. Об этом сообщает CTV News.

Орангутан по кличке Кембали исчез ночью. Сотрудники зоопарка не могли понять, куда он делся, пока очевидцы не начали присылать им его фото и видео. Выяснилось, что Кембали прополз по натянутым электрическим проводам к башне, находящейся на границе зоопарка, «колесом» перелез с ее верхушки на нижнюю часть башни, после чего спустился на землю.

Орангутан, выбравшийся из вольера благодаря акробатическим навыкам, недолго оставался на свободе. Вскоре его поймали и вернули в зоопарк «без каких-либо инцидентов». Сотрудники зоопарка рассказали, что обратятся к специалистам за советом по предотвращению подобных побегов.

Ранее сообщалось, что в Индонезии заметили орангутана, лечившего рану соком лекарственного растения. Это первый подобный зарегистрированный случай в дикой природе.