Орбан назвал христианской сестрой свою коллегу из Италии

Орбан назвал христианской сестрой премьера Италии Мелони

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «христианской сестрой» свою итальянскую коллегу Джорджу Мелони. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Она не просто коллега, она моя христианская сестра», — рассказал политик в ходе выступления на экономическом форуме, проходящем в северной части Италии.

Орбан также подчеркнул, что национальная и культурная идентичность ранее игнорировалась в европейских делах, однако сейчас она играет все большую роль в политике.

Ранее газета Politico сообщала, что часть представителей Республиканской партии беспокоит общение бывшего президента США Дональда Трампа и Орбана по Украине. Как сообщает издание, разрабатывающий программу Трампа Институт консервативного партнерства в октябре 2022 года стал одним из организаторов дискуссии об урегулировании конфликта на Украине с участием министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Участникам мероприятия раздали брошюру с тезисами о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.