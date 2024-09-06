Песков: обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы являются чушью

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы являются чушью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся», — рассказал представитель Кремля.

4 сентября Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся якобы оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе, как следует из опубликованного заявления, оказались телеканал Russia Today (RT) и его главный редактор Маргарита Симоньян.

В ответ на это Песков заявил, что США продолжают давление на Россию и ее СМИ, однако Москва не приемлет подобной линии и отстаивает свои интересы. Ор также подчеркнул, что подобная ситуация не является удивительной для России. По его словам, власти Соединенных Штатов не хотят слушать точку зрения России по какому-либо вопросу.