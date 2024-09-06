Песков: США продолжают давление на Россию и ее граждан

США продолжают давление на Россию и ее граждан, однако Москва не приемлет подобной линии и отстаивает свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию и на граждан России, и продолжает оказывать давление даже на российские СМИ, которые занимаются информированием как граждан внутри нашей страны, так и мирового общественного мнения о том, что происходит, с нашего угла», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что подобная ситуация не является удивительной для России. По его словам, власти Соединенных Штатов не хотят слушать точку зрения России по какому-либо вопросу.

4 сентября Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся якобы оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе, как следует из опубликованного заявления, оказались телеканал Russia Today (RT) и его главный редактор Маргарита Симоньян.