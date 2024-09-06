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14:35, 6 сентября 2024Мир

Песков назвал Путина частью политической борьбы в США

Песков: Путин стал частью политической борьбы в США

Фото: Sofia Sandurskaya / Sputnik / Pool / Reuters

Российский лидер Владимир Путин, к сожалению, стал частью политической борьбы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что и наша страна, и наш президент являются, наверное, к нашему сожалению, неотъемлемой частью политической борьбы самих США — это очевидно», — рассказал представитель Кремля.

Песков также напомнил слова Путина о том, что рано или поздно в США перестанут использовать Россию во внутриполитической борьбе вместо нормального выстраивания партнерства двух государств.

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