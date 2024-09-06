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22:40, 6 сентября 2024Россия

Политолог Саймс прокомментировал обвинения властей США

Политолог Саймс назвал беспределом и наглой ложью обвинения Минюста США
Дмитрий Саймс и Владимир Путин

Дмитрий Саймс и Владимир Путин. Фото: Host Photo Agency / RIA Novosti / Reuters

Политолог, ведущий Первого канала Дмитрий Саймс прокомментировал обвинения Минюста США, выдвинутые в отношении него и его супруги Александры. Об этом он высказался в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Саймс прокомментировал обвинения властей США и назвал их беспределом и наглой ложью. Журналист утверждает, что переводил часть денег на счет своего банка в Вашингтоне, чтобы оплачивать американские налоги.

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«Беспредел и наглая ложь. Сочетание полуправды и откровенной выдумки. Меня обвиняют в отмывании денег. Но в чем оно заключается, по версии Минюста США?» — возмутился он.

5 сентября сообщалось, что власти США обвинили Саймса и его жену в нарушении американских санкций. Ему и его супруге грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из трех пунктов обвинения.

16 августа ФБР провело обыски в поместье политолога в Хантли, штат Вирджиния. По словам соседа Саймса, агенты вывозили оттуда изъятые предметы на грузовиках с прицепами.

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      Марина Совина
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